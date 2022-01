O primeiro-ministro australiano Scott Morrison afirmou que o cancelamento do visto de Novak Djokovic tem como objetivo defender os «sacrifícios» dos australianos no combate à pandemia da covid-19.

«Os australianos fizeram muitos sacrifícios durante esta pandemia e, com razão, querem que o resultado desses sacrifícios seja protegido», disse o governante esta sexta-feira.

O governante lembrou que «fortes políticas de proteção de fronteiras mantiveram os australianos seguros, antes da covid-19 e atualmente durante a pandemia».

Em comunicado, Morrison referiu ainda que «não fará mais comentários» acerca dos «procedimentos legais em andamento» no caso do número um do ténis mundial.