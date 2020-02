O Benfica subiu, ainda que a condição, à liderança do campeonato nacional de basquetebol, depois de vencer este sábado na deslocação ao terreno do Terceira Basket.

Em jogo da jornada 20, os encarnados conseguiram um triunfo «gordo» nos Açores, por 131-69, e colocaram pressão no Sporting, que só entra em campo no domingo.

Já o FC Porto também venceu, mas na receção ao Vitória de Guimarães.

LEIA MAIS: todas as notícias de modalidades.

Os dragões bateram os vimaranenses por 99-86 no Dragão Caixa e seguem na luta pelo primeiro lugar, com 37 pontos, menos um do que o rival Benfica e os mesmo do que o Sporting (mas mais um jogo).

Nos outros jogos do dia, a Oliveirense, campeã nacional, venceu o Barreirense, por 89-67, a Ovarense triunfou perante o CAB Madeira (91-73), o Lusitânia ganhou em casa do Illiabum (83-78) e, por fim, o Galitos Barreiro venceu na receção ao Maia Basket (92-87).