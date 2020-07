O Sporting vai defrontar a equipa suíça do Fribourg Olympic na primeira ronda de acesso à Liga dos Campeões, de acordo com o sorteio realizado esta quarta-feira, em Mies, na Suíça.

A equipa que vencer este duelo encontra o vencedor do encontro entre os bósnios do Igokea e os romenos do U-BT Cluj Napoca.

O Sporting participa na Liga de Campeões de Basquetebol por ser o clube que liderava o campeonato nacional na altura da suspensão da prova, resultado da pandemia covid-19.