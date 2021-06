A seleção portuguesa de futebol de praia entrou na Liga Europeia com uma vitória por 7-2 frente ao Azerbaijão.

Léo Martins foi a figura do jogo ao marcar um hat-trick. Os restantes golos foram marcados por Bê Martins, Bruno Torres, Nuno Belchior e Rui Coimbra. Do lado do Azerbaijão, os golos foram de Amid Nazarov e Sabir Allahguliyev.

No outro jogo do Grupo A da Liga Europeia, a Ucrânia precisou do tempo extra para derrotar a Alemanha por 3-2, após um empate por 2-2 no fim do tempo regulamentar.

Como a vitória surgiu apenas no prolongamento, a Ucrânia conquistou apenas dois pontos, o que permite a Portugal isolar-se no primeiro lugar do grupo. Portugal terá pela frente a Alemanha na próxima sexta-feira, às 12:45.