Rômulo, internacional russo, é o mais recente reforço da equipa de futsal do Benfica. O jogador de 34 anos chega KPRF Moscovo.

«A intenção é de chegar e ajudar o Benfica a conquistar todos os títulos que disputarmos. Sou fixo, é a minha posição. Gosto de ajudar na defesa o melhor que posso. Sou um jogador que gosta de atacar. Posso prometer entrega e intensidade», afirmou o jogador, em declarações reproduzidas no site oficial do clube.

«Joguei no Brasil, na liga espanhola e na russa durante 10 anos. É um desafio importante na minha vida. Vai ser um prazer enorme vestir a camisola do Benfica. Estou ansioso que comecem os jogos e para conhecer de perto os adeptos do Benfica», completou Rômulo.

Na Luz, o jogador reencontrará os compatriotas Ivan Chishkala, com quem se cruzou no Gazprom-Ugra, e Robinho. No currículo, Rômulo conta com seis ligas e cinco taças da Rússia.