A equipa de andebol do FC Porto venceu em casa os alemães do Fensburg, em jogo da 2.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Diante de uma das melhores equipas europeias e da atual vice-campeã da Alemanha, os dragões venceram com um livre de 7 metros convertido por António Areia no derradeiro segundo e após uma recuperação notável. A menos de 5 minutos do fim, o FC Porto, que foi para o intervalo a vencer por 13-12, perdia por três golos.

Recorde-se que o FC Porto havia iniciado a campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões com uma derrota diante dos ucranianos do Motor Zaporozhye por 30-27. Agora levaram a melhor sobre o Flensburg, que vinha de uma derrota em casa por 25-21 aos pés do campeão europeu Barcelona, que está na liderança do grupo e é a única equipa só com vitória.