Roger Federer desistiu da participação no Open da Austrália, agendado para fevereiro.

Em nota oficial, a organização do torneio explica que o tenista suíço sentiu que ainda não estava em condições físicas para jogar.

«O Roger acabou por ficar sem tempo para ficar preparado para o rigor de um Grande Slam e está muito desapontado por falhar Melbourne em 2021. O Open da Austrália sempre teve um lugar especial no coração dele, e foi mesmo o primeiro a chamar-lhe "Happy Slam". Desejamos-lhe o melhor na preparação para o regresso, mais tarde no novo ano, e estamos ansiosos por recebê-lo em Melbourne em 2022», explica a nota assinada por Craig Tiley, diretor do Open da Austrália, prova que Federer venceu seis vezes.

O tenista suíço, de 39 anos, foi operado duas vezes ao joelho direito em 2019 (fevereiro e junho).