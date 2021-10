Tal como o Benfica, a equipa de futsal do Sporting também entrou a vencer na ronda principal da Liga dos Campeões, que está a decorrer na Eslovénia, com uma vitória difícil sobre os franceses do ACCS Paris por 4-3 no Grupo 2.

Um jogo intenso de parada e resposta, com os campeões da Europa a adiantarem-se no marcador, aos 2 minutos, com um golo de Erick. A equipa francesa empatou logo a seguir, mas os leões podiam ter chegado ao intervalo já com uma clara vantagem.

No entanto, a equipa de Paris acabou por dar a volta ao resultado já na segunda parte, com um segundo golo aos 29 minutos. Os leões empataram, ainda no mesmo minuto, numa grande penalidade convertida por Cavinato. O jogo voltava a ficar frenético e o ACCS recuperou a vantagem, aos 31. Mais um minuto e novo empate na sequência de uma arrancada imparável de Guitta.

A quatro minutos do final, Merlim colocou de novo os leões em vantagem. O ACCS ainda abdicou do guarda-redes para procurar o empate com cinco jogadores, mas o Sporting segurou a curta vantagem até final.

O Sporting volta a jogar já esta quinta-feira, com o Atyrau, do Cazaquistão, antes de defrontar os eslovenos do Dobovec no sábado. Os três primeiros de cada grupo passam à segunda fase.