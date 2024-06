Este sábado, Alexandre Nobre, triatleta português, ficou em segundo lugar na distância média, no campeonato da Europa que decorre em Coimbra. Em primeiro lugar ficou o espanhol Antonio López.

«Estou muito orgulhoso e muito satisfeito por ser vice-campeão em Portugal, em Coimbra. Foi uma sensação incrível ter a família e os amigos, para aquele apoio extra», destacou Alexandre Nobre, garantindo que está «muito satisfeito pela prata no Europeu».

Em 03:38.29 horas, o atleta português percorreu 1,9 quilómetros, 90 de bicicleta e 21 de corrida, tendo ficado apenas a 13 segundos de López. O sérvio Ognjen Stojanovic completou o pódio, a 50 segundos do líder.

No Europeu Multisport, Bruno Pais ficou em 19.º lugar, a 30 minutos do primeiro, e Filipe Henriques em 20.º, a 38 segundos do compatriota. Afonso Garcia fez 04:12.07 e ficou em 22.º.