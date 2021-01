O futsal feminino do Benfica está entre as dez nomeações para o prémio de Equipa do Ano, que o site Futsal Planet vai atribuir pela primeira vez.

FC Aurora (Rússia), Budstar (Ucrânia), Burela (Espanha), Futsi Atlético Navalcarnero (Espanha), Leoas da Serra (Brasil), Mes Rafsanjan FC (Irão), Montesilvano Femminile C5 (Itália), SWH Ladies (Japão) e o Taboão da Serra (Brasil) são as outras equipas nomeadas.

Ana Catarina Pereira, guarda-redes do Benfica e internacional portuguesa, está novamente nomeada para o prémio de melhor guarda-redes do mundo, que já conquistou em 2018.