A seleção de sub-19 de andebol do Burundi foi excluída do campeonato mundial da categoria que decorre na Croácia, na sequência do desaparecimento de 10 jogadores da equipa.

De acordo com a imprensa croata, que cita o Departamento de Polícia de Primorje-Gorski Kotar, a dezena de jovens afastou-se da Universidade de Rijeka, onde estava alojada, na quarta-feira, pelas 15h30 e está em parte incerta.

Segundo as autoridades, os andebolistas do Burundi não atendem as chamadas telefónicas.

Entretanto, a Federação Internacional de Andebol emitiu um comunicado onde informou que o encontro com o Bahrain, previsto para esta quinta-feira, foi cancelado e o Burundi foi retirado da competição.