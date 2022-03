O Benfica derrotou o ADA Maia, por 25-28, mas teve de sofrer para chegar à vitória, num encontro de acerto de calendário da 14.ª jornada do campeonato de andebol.

Com várias alterações na formação inicial, o Benfica foi surpreendido pela equipa da casa no Pavilhão Municipal de Pedrouços, e chegou mesmo ao intervalo a perder por 13-11. No início da segunda parte, a toada do jogo manteve-se, até que os encarnados conseguiram passar para a frente do marcador aos 45 minutos, segurando a vantagem até ao final.

Importantes para este triunfo foram os 14 golos de Petar Djordjic, que converteu vários livres de sete metros e foi o melhor marcador.

O Benfica é agora terceiro classificado, com 53 pontos, menos cinco do que o líder Sporting, que soma mais um jogo, e menos dois do que o segundo, o FC Porto.

Também esta terça-feira, mas num encontro em atraso da 7.ª jornada, o ABC/UMinho venceu na casa da Sanjoanense, por 31-25, reforçando o nono lugar.

Já a turma de São João da Madeira, desperdiçou a hipótese de galgar lugares na tabela e segue no 13.º posto.