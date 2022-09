A equipa de andebol do Benfica apurou-se para final da supertaça, após vencer este sábado o FC Porto 37-36, após dois prolongamentos.

Com a partida a realizar-se no Pavilhão Municipal Carlos Pinhão, em Serpa, os dragões entraram bem a partida mas rapidamente o conjunto encarnado dominou a primeira parte a partir dos oito minutos até ao intervalo, levando uma vantagem de um golo para os balneários (17-16).

Na segunda parte, a formação azul e branca dominou praticamente a partida, recuperando da desvantagem e cimentando o marcador a seu favor. Nos últimos cinco minutos da partida, o Benfica acordou e empatou o encontro a partida a dez segundos do fim (31-31). Nota para Rui Silva (FC Porto), que foi expulso nos últimos instantes do tempo regulamentar.

Após dois prolongamentos impróprios para cardíacos, os encarnados foram mais fortes e sairam vitoriosos. Com Sergey Hernández a defender um ataque portista a dez segundos do fim e logo de seguida as águias marcaram o golo da vitória a um segundo do fim.

Os encarnados garantiram assim um lugar na final da supertaça, e ficam à espera do resultado da outra meia-final, entre o Sporting e Belenenses. A final da competição disputa-se no domingo às 19h00.