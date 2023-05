O Benfica partia para a 23.ª jornada do campeonato de andebol com possibilidade de encurtar distâncias para os rivais Sporting e/ou FC Porto, que se defrontam na Dragão Arena, mas não foi além de um empate na receção ao Belenenses (32-32).

Ainda que matematicamente isso não signifique o fim do sonho de voltar a conquistar o título, o empate complica muito as contas das águias, que soma 62 pontos, menos um do que o FC Porto e menos dois do que o Sporting, com mais um jogo disputado e com três jornadas por jogar.

Num jogo sempre muito equilibrado, ao intervalo, a equipa de Chema Rodríguez vencia por 17-16, mas no segundo tempo permitiu o empate à equipa de Belém.

Petar Djordjic (Benfica) e Tiago Pereira (Belenenses) foram os melhores marcadores do encontro, ambos com seis golos.