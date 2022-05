O FC Porto joga nesta sexta-feira na Maia, dianta do Águas Santas e um empate basta à equipa de Magnus Anderson para se sagrar tricampeão nacional de andebol.

A duas jornadas do fim do campeonato, os azuis e brancos somam 82 pontos, mais três do que o Sporting que é terceiro classificado, mas que ainda pode chegar ao título, ao contrário do Benfica que é segundo, com mais um jogo.

As contas são simples de explicar: no andebol, a vitória dá três pontos, o empate dois e a derrota um.

Empatando nesta sexta-feira com o quinto classificado, o FC Porto passa a somar 84 e basta-lhe comparecer à última jornada para contabilizar 85 pontos.

E esse é o máximo de pontos que o Sporting pode conseguir também, sendo que o FC Porto tem vantagem no confronto direto com os leões, o segundo fator de desempate.

O FC Porto venceu na Dragão Arena por 31-30 e por 29-28 no pavilhão João Rocha.

Assim sendo, pode ficar decidido nesta sexta-feira o campeonato de andebol mais equilibrado dos últimos largos anos, que teve três equipas na disputa pelo título até perto da meta.