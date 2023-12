Os líderes da Liga de andebol encerraram 2023 com triunfos. No Dragão Arena, o FC Porto venceu o Artística de Avanca, por 33-24. Destaque para a produtividade de Antonio Martínez, com 10 golos. O conjunto aveirense segue no 10.º lugar, com 21 pontos, e está em posição de apuramento para o Grupo C, que disputará a manutenção na Liga.

A poucos quilómetros, na Maia, o Sporting visitou e venceu o Águas Santas, por 23-33. Os anfitriões estão no 5.º lugar, com 34 pontos, e à porta do grupo principal.

Nas hostes lisboetas, Kiko Costa, com nove golos, abriu caminho ao 15.º triunfo dos leões no campeonato. Invictos, e com um jogo em atraso, em Setúbal, os verdes e brancos são líderes com 45 pontos.

O FC Porto segue igualdade pontual, mas com um jogo a mais. Os azuis e brancos registam um empate e uma derrota em 16 jogos. De lembrar que, no andebol, o empate vale dois pontos e a derrota equivale a um ponto.

Segue-se uma interrupção na competição de clubes, que regressa em fevereiro. Agora, o foco muda para o Europeu da modalidade, que decorrerá de 10 a 28 de janeiro, na Alemanha.

Portugal divide o Grupo F com Grécia, República Checa e Dinamarca. Os jogos desta fase, entre 11 e 15 de janeiro, decorrerão em Munique.