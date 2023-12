O Benfica venceu esta noite na receção ao Vitória de Guimarães, por 36-23, em jogo da 16.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Os encarnados foram para o intervalo a vencer por 15-9, vantagem que ampliaram no segundo tempo.

Individualmente, Petar Djordjic, com dez golos, foi o grande destaque da partida, e decisivo para o triunfo das águias.

Com este resultado, o Benfica está no terceiro lugar da tabela classificativa, com 40 pontos, menos dois do que o Sporting e do que o FC Porto, mas mais dois jogos do que os leões e um do que os dragões.

No outro encontro do dia, o Vitória de Setúbal perdeu na receção ao Póvoa, por 29-19.