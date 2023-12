O presidente do Corinthians confirmou que o clube brasileiro já apresentou uma proposta ao Benfica para garantir a contratação, a título definitivo, de Lucas Veríssimo. Pelo meio, Augusto Melo criticou a antiga direção do Timão, que não incluiu uma opção de compra no negócio que fez com o Benfica.

«Fizemos uma proposta, é um jogador que se encaixou. Se este jogador, quando veio para cá recuperar, tivesse um passe estipulado [opção de compra], custaria metade do que estamos a oferecer agora. Foi uma aposta que se encaixou e não o queremos perder. É um líder do grupo, fizemos uma proposta, mas ele será nosso jogador, se Deus quiser», revelou no "seleção sportv".

Lucas Veríssimo cumpriu 18 jogos no Corinthians, nos quais apontou um golo e anotou duas assistências.