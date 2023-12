Lucas Veríssimo, atualmente emprestado ao Corinthians, publicou nas suas redes sociais uma possível despedida do Benfica e de Portugal, ele que poderá estar perto de assinar em definitivo pelo clube brasileiro.

Enquanto passa férias na sua casa, em Portugal, o jogador brasileiro publicou um vídeo onde escreveu «sentirei saudades» e identificou Portugal como localização, naquilo que parece ser uma despedida do país.

Como noticiou recentemente o Maisfutebol, o Corinthians está em conversas com o Benfica para contratar o defesa-central a título definitivo, apesar do contrato de empréstimo apenas terminar no final de junho de 2024.