O Benfica despediu-se esta tarde com uma derrota da Liga dos Campeões de basquetebol, ao perder na deslocação ao terreno do Hapoel Jerusalem (97-68), em jogo da sexta jornada do grupo G.

Na Sérvia – o encontro foi jogado em terreno neutro por causa da guerra de Israel com o Hamas –, os encarnados até mantiveram o resultado equilibrado no primeiro período, mas a formação israelita, com um parcial de 27-9, descolou no segundo quarto.

Individualmente, Levi Randolph foi o elemento em maior destaque, com 32 pontos, dois ressaltos e uma assistência. Nas águias, foi Terrell Carter o mais inconformado, com 22 pontos, dois ressaltos e uma assistência.

O Benfica termina o grupo G no último lugar, com sete pontos. O Hapoel é primeiro, com 11. PAOK e Galatasaray ainda vão jogar.