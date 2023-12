O Benfica visitou na tarde deste sábado o Desportivo da Póvoa e, apesar da ressaca da eliminação da Liga dos Campeões, regressou a Lisboa com o triunfo na mala. Numa partida resolvida apenas na 2.ª parte, a diferença era de apenas dois pontos ao intervalo (15-18 e 21-20, ou seja, 36-38). O jogo coletivo dos encarnados foi, sobretudo, contrariado pela prestação do internacional português Gonçalo Delgado.

No regresso dos balneários, os comandados de Norberto Alves agarraram o triunfo nos últimos minutos do 3.º quarto, estendendo a vantagem para os 12 pontos (48-60) e secando o ataque contrário. Aliás, este foi, até àquele momento, o parcial menos produtivo dos poveiros (12-22).

Nos último dez minutos de jogo, o Benfica selou a vitória, num pavilhão onde os visitantes não acusaram a já tradicional pressão da turma de José Ricardo e da bancada. Na reta final, as águias concretizaram 13 pontos consecutivos e dispararam no marcador. A buzina encerrou um quarto desnivelado (10-23) e confirmou o triunfo dos bicampeões nacionais (58-83).

O melhor em campo foi o norte-americano Aaron Broussard, com 17 pontos, quatro ressaltos, duas assistências e quatro roubos de bola. Entre as águias, importa ainda salientar as exibições do cabo-verdiano Ivan Almeida (12 pontos, cinco ressaltos e três assistências) e do norte-americano Toney Douglas (13 pontos e três ressaltos).

Do lado dos poveiros, o destaque foi Gonçalo Delgado, com 10 pontos, sete ressaltos e uma assistência.

O Benfica sobe ao 2.º lugar da Liga, com 17 pontos e iguala, provisoriamente, o líder Sporting, que na tarde deste domingo recebe o FC Porto (16 pontos e com um jogo em atraso). As águias voltam à Liga a 30 de dezembro, na receção ao Portimonense.

No boletim clínico do Benfica permanece o alemão Drechsel, que durante a semana, ante o Galatasaray, sofreu uma fratura óssea na face, conforme o clube esclareceu em comunicado.

Por fim, o Desportivo da Póvoa é 7.º classificado, com 10 pontos, posição que dá acesso aos play-offs e que José Ricardo quererá reforçar a 28 de dezembro, aquando da visita ao Esgueira.