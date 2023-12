O Benfica está arredado das eliminatórias da Liga dos Campeões de basquetebol. Na receção aos turcos do Galatasaray, na 5.ª jornada do Grupo G, os comandados de Norberto Alves entraram melhor na partida, coesos na defesa e mais eficazes na frente (16-13).

Até ao intervalo, com a diferença no resultado à distância de uma posse de bola, a liderança do marcador variou ao longo de todo o 2.º quarto. Contudo, os contributos de Dreschel e José Silva, na frente, e de José Barbosa e Carter, na defesa, foram decisivos para o parcial de 18-18.

Na pausa, o marcador assinalava 34-31.

O retomar da partida revelou um Galatasaray transformado e dominador. Ainda que o Benfica tenha alcançado o parcial mais produtivo, com 19 pontos, os turcos assinaram 30 pontos, cavando uma vantagem de 11.

Era o princípio do fim. O derradeiro quarto, de 10-26, sentenciou a partida (63-87) e evidenciou as diferenças entre o basquetebol nacional e turco, referência na Europa.

Entre os encarnados destacaram-se José Silva (22 pontos e quatro ressaltos) e Terrell Carter (14 pontos, quatro ressaltos e cinco roubos de bola). O melhor em campo, contudo, foi David Mccormack, norte-americano ao serviço do Galatasaray, com 19 pontos e 10 ressaltos.

A derrota sentencia o futuro das águias na Liga dos Campeões, sem hipótese de repetir o feito da última época, quando caíram apenas no play-in de acesso aos oitavos de final.

O Grupo G é liderado pelos isrealitas do Hapoel, seguido pelos gregos do PAOK. O Galatasaray, por sua vez, seguirá para o play-in.

O Benfica ainda disputará a última jornada da fase de grupos, na Sérvia, frente ao Hapoel, a 20 de dezembro. Antes, no sábado, as águias visitam o Póvoa, para a a 10.ª jornada da Liga, onde seguem no 3.º lugar.