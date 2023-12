O Benfica segue em frente na Taça de Portugal de basquetebol, depois triunfar na receção à Oliveirense (71-47), em encontros dos «oitavos» da Prova Rainha. De lembrar que, também no Pavilhão Fidelidade, as águias perderam esta época com a equipa de Oliveira de Azeméis para a Liga e Taça Hugo dos Santos.

A 1.ª parte (12-12 / 17-15) ficou marcada pela coesão defensiva de parte a parte. Ao intervalo, o marcador mostrava 29-27 a favor dos encarnados, depois de o Benfica dominar nos ressaltos (22), pontos desde turnovers contrários (10) e pontos entre os suplentes (15).

Por sua vez, a Oliveirense já levava cinco triplos, contra somente um dos anfitriões. Entre os oliveirenses, o argentino Pablo Bertone assinou quatro triplos em quatro tentados.

O retomar do encontro serviu ao Benfica para assegurar o triunfo, face à eficácia na frente e à apatia dos adversários. Com parciais de 20-5 e 22-15, o Benfica assegurou a passagem à próxima fase, onde irá medir forças com Portimonense ou Inedsport – equipa portuense que milita na 4.ª divisão.

Em termos individuais, os postes Carter (12 pontos, quatro ressaltos e três roubos de bola) e Ivan Almeida (12 pontos, seis ressaltos e três assistências) foram os principais destaques no Benfica. Quanto à Oliveirense, o extremo Bertone, com 20 pontos, foi o melhor atleta.

O Benfica centra atenções agora na receção ao Galatasaray, na quarta-feira, em partida decisiva no Grupo G da Liga dos Campeões. As águias estão em igualdade pontual com os turcos e esta partida poderá assegurar o play-in para aceder aos oitavos de final.

Por sua vez, a Oliveirense visita, a 16 de dezembro, o Portimonense, na 10.ª jornada da Liga.