Os embaixadores portugueses na Taça Europa da FIBA entraram a vencer na 2.ª ronda da prova. Fora de portas, o Sporting visitou o Jonava CBet, da Lituânia. Por sua vez, o Porto viajou até ao reduto do Balkan Botevgrad, da Bulgária, equipa que mediu forças com os leões na ronda anterior da competição.

No coração da Lituânia, e com temperaturas negativas, o Sporting desatou o nó no marcador minutos antes do intervalo, sobretudo graças ao norte-americano Mike Moore, até então com 13 pontos. Além disso, as 17 perdas de posse dos anfitriões – contra apenas quatro dos comandados de Pedro Nuno – ajudavam a compreender a liderança dos portugueses, com parciais de 15-16 e 16-23, e, assim, 31-39 ao intervalo.

A 2.ª parte revelou um Sporting (ainda mais) dominador, alcançando 18 roubos de bola e obrigando os adversários a mais 11 perdas de bola. A buzina encerrou o 3.º quarto com o marcador em 46-67 (parcial de 15-28).

Contudo, o triunfo continuava por garantir, e a resposta dos letões abriu dúvidas quanto ao desfecho do encontro. Em velocidade, a coesão defensiva e a eficácia do Jonava contrariava os sucessivos descontos de tempo pedidos por Pedro Nuno. Por isso, nos derradeiros minutos, a diferença chegou a ser de oito pontos.

Em todo o caso, a vantagem verde e branca foi selada por Marcus Lovett Jr. (22 pontos) e por Mike Moore (27 pontos e cinco roubos de bola). O capitão do Sporting, o base Diogo Ventura, foi o maestro da equipa, com seis assistências, sete pontos e cinco roubos de bola.

No outro jogo do Grupo L, os turcos do Bahçeşehir College triunfaram na receção aos polacos do Légia de Varsóvia (100-90), e, portanto, dividem a liderança com o Sporting. Os leões – líderes também na Liga portuguesa – recebem os turcos na próxima quarta-feira, às 19h30.

Seguem para os quartos de final da prova os dois melhores classificados de cada grupo. Cada triunfo resulta em dois pontos; a derrota confere apenas um. Os dois qualificados dos grupos de Porto e Sporting vão cruzar destinos, em Março.

Dragões com triunfo tranquilo na Bulgária

Os comandados de Fernando Sá controlaram por inteiro a visita a Botevgrad, cidade próxima da capital Sófia. O 1.º quarto – de 12-34 – terminou com 100% eficácia dos portistas nos lançamentos interiores, ou seja, de dois pontos, quando o norte-americano Cleveland Melvin já havia assinado 12 pontos.

Por isso, não foi de espantar o modo gestão imprimido pelos azuis e brancos, obrigando os búlgaros a esgotarem energias. Ao intervalo, com o marcador em 34-52 (22-18), o Porto anotava 24 ressaltos, seis dos quais pertenceram ao internacional cabo-verdiano Keven Gomes.

Na segunda parte, com parciais de 11-13 e 18-23, os azuis e brancos selaram a vitória na Bulgária, com destaque para o duplo-duplo de Melvin (26 pontos e 12 ressaltos) e para outro norte-americano, Harrisson, que assinou 16 pontos.

Entre os portugueses, o capitão Miguel Queiroz conquistou nove ressaltos, e Nuno Sá assinou 11 pontos.

Os dragões dividem o Grupo L com os alemães do Gottingen e com os espanhóis do Bilbao. A formação basca visita o Dragão Arena na terça-feira, às 20h.

Na Liga portuguesa, a equipa orientada por Fernando Sá segue invicta e próxima da liderança leonina, tendo um jogo em atraso com a Oliveirense. A 17 de dezembro, os dragões recebem o Sporting.