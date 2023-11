O Benfica perdeu esta terça-feira em casa do Galatasaray (98-78), em jogo da terceira jornada do grupo G da Liga dos Campeões.

Os encarnados até entraram melhor e terminaram o primeiro período a vencer por 20-11, mas a formação turca foi melhor nos três quartos seguintes e deu a volta ao resultado.

Nas águias, Ivan Almeida foi o elemento em maior destaque, com 16 pontos, seis ressaltos e duas assistências. Ismet Akpinar, base do Gala, foi o melhor marcador, com 22 pontos. Fez ainda dois ressaltos e quatro assistências.

Com este resultado, o Galatasaray é segundo classificado, enquanto o Benfica é terceiro. Ambas têm os mesmos quatro pontos do que o líder Hapoel Jerusalem, embora o clube israelita tenha um jogo a menos. Em último, na mesma situação, está o PAOK.