O Cruzeiro informou, esta terça-feira, que Paulo Autuori irá assumir o cargo de treinador da equipa principal de forma interina até ao final da época.



O treinador brasileiro tem agora a difícil tarefa de tentar evitar a despromoção nas poucas jornadas que faltam para o fim do Brasileirão. O ex-Benfica já estava na Raposa desde agosto, altura em que assumiu o crgo de diretor técnico.



Depois de Pepa e Paulo Pezzolano, foi a vez de Zé Ricardo assumir o cargo de treinador do Cruzeiro, algo que não durou muito e, na reta final do campeonato, a direção do clube decidiu optar pelo regresso de Paulo Autuori ao comando técnico - já tinha treinado o clube em 1997, 2000 e 2007.



Neste momento o Cruzeiro ocupa a 17ª posição, com 37 pontos em 32 jogos e encontra-se a um ponto de sair da zona de despromoção. Tem ainda seis jogos por disputar.



De recordar que Autuori teve passagens pelo futebol português, tendo treinado o Benfica, o Nacional, o Marítimo e o V. Guimarães.