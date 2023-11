O Benfica venceu esta noite o Sporting (3-1), no Pavilhão João Rocha, num jogo a contar para a nona jornada da primeira fase do Campeonato Nacional de voleibol.

A jogar em casa, os leões até entraram melhor e triunfaram no primeiro set por 25-21, mas a resposta das águias foi inequívoca.

A turma de Marcel Matz, atual tetracampeã nacional, empatou no parcial seguinte, por 25-20, e venceu os últimos dois sets, por 25-21 e 25-23.

Com este triunfo, o Benfica lidera o campeonato com nove vitórias em nove jogos, ou seja, 27 pontos. O Vitória de Guimarães é segundo, com 22 pontos, e o Sporting é terceiro, com 21, mas ambas têm um jogo a menos face aos encarnados.