Um Benfica menos capaz na fase final do jogo foi derrotado esta quarta-feira por 76-74 na visita aos gregos do PAOK, na quarta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões de basquetebol.

Depois do triunfo na Luz sobre os gregos, por 94-72, no seu único êxito na prova, o Benfica esteve perto de ganhar novamente. Porém, esteve mal na finalização e, a 24 segundos do fim, desperdiçou uma posse de bola, deixando passar o tempo para o fazer em lançamento lateral.

O Benfica entrou focado e personalizado, conseguindo surpreender com um parcial inicial de 11-1, que se verificava a meio do período inicial, que terminou com diferença de oito pontos (22-14, para os lisboetas). O Benfica manteve a vantagem confortável até aos 34-25, altura em que permitiu um parcial de 8-0, que deixou o PAOK a um ponto, antes de conseguir a primeira liderança, aos 39-37, com que se atingiu o intervalo.

O terceiro período foi o mais equilibrado, com 16-15 para os anfitriões, que, ainda assim, permitiram um 8-0 ao Benfica, que saltou para a liderança (49-44), que não conseguiu manter, já que, à entrada para o parcial decisivo, o PAOK comandava por 55-52.

Com 71-71 a um minuto e meio do fim, a fase final foi muito atabalhoada, com o Benfica, algo precipitado no ataque, a acabar derrotado por dois pontos.

Broussard (Benfica) e Laurynas (PAOK) foram os melhores marcadores, ambos com 20 pontos.

O outro jogo da jornada, o Galatasaray-Hapoel Jerusalém, disputa-se a partir das 18h30 desta quinta-feira. Na classificação, o PAOK lidera com sete pontos, seguido de Hapoel e Benfica (ambos com cinco) e o Galatasaray com quatro. O primeiro classificado de cada grupo avança diretamente para os oitavos de final, enquanto os segundo e terceiro disputam o ‘play-in’.