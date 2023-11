O Benfica vai partir para a 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões ainda com hipóteses de seguir para a Liga Europa, enquanto o Sporting de Braga ainda mantém em aberto a possibilidade de seguir para os oitavos de final da Champions, embora ainda não tenha assegurado, no mínimo, o acesso à Liga Europa, algo que o FC Porto já tem como adquirido no pior cenário.

Já sem hipóteses de seguir para os oitavos de final à partida para o jogo desta quarta-feira ante o Inter de Milão, o Benfica começou por ter uma noite de sonho, mas viu fugir uma vantagem de 3-0 e empatou ante os italianos na Luz (3-3). Valeu, para ainda manter as aspirações europeias, que o Salzburgo não foi além de um empate na visita à Real Sociedad.

Assim, contas feitas, o Benfica vai à Áustria, a 12 de dezembro, decidir o terceiro lugar e quem segue para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Os austríacos têm quatro pontos, o Benfica um e, por isso, a equipa treinada por Roger Schmidt está obrigada a ganhar e tem de fazê-lo por dois golos de diferença. Isto porque o Salzburgo venceu por 2-0 na Luz, o que obriga o Benfica a anular essa diferença no confronto direto.

Se uma vitória por dois golos de diferença acontecer, Salzburgo e Benfica ficam igualados totalmente no confronto direto, mas o Benfica superaria os austríacos. Por exemplo, se o Benfica vencer por 2-0, fica com um saldo total de golos no grupo D de 6-10 (atualmente tem 4-10, ou seja, seis negativos) e o Salzburgo ficaria com um saldo total de 3-7 (atualmente tem 3-5, dois negativos). Ou seja, o critério de desempate aplicável seria o do maior número de golos marcados em todos os jogos do grupo e aí o Benfica sairia por cima. Daí não estar obrigado a uma vitória por três golos na Áustria.

Já o Sporting de Braga manteve tudo em aberto para a última jornada com o empate ante o Union Berlim (1-1) e graças à vitória do Real Madrid ante o Nápoles (4-2). A equipa minhota ainda pode ir aos oitavos de final, ao play-off da Liga Europa… ou ser afastada das provas europeias.

Nesta altura, num grupo liderado pelo já apurado no primeiro lugar Real Madrid (15 pontos), o Nápoles é segundo com sete pontos, o Sp. Braga é terceiro com quatro pontos e o Union Berlim quarto com dois pontos.

Para se apurar para os oitavos de final, o Sp. Braga tem de vencer em Nápoles (12 de dezembro) e tem de o fazer por dois golos de diferença. Se isso acontecer, iguala os sete pontos dos napolitanos e supera-os no confronto direto, dado que, em Braga, os italianos venceram por 2-1. Em caso de vitória pela margem mínima ou de empate, o Sp. Braga (que tem vantagem no confronto direto para o Union Berlim) vai ao play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Se perder e o Union vencer na receção ao Real Madrid, a equipa treinada por Artur Jorge sai da cena europeia de 2023/24.

Já para o FC Porto, derrotado na terça-feira em Barcelona, por 2-1, a decisão faz-se na receção ao Shakhtar, a 13 de dezembro. Os dragões, que ocupam o segundo lugar com nove pontos, os mesmos do Shakhtar, terceiro, precisam apenas de um empate para selar a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em caso de derrota, vai ao play-off da Liga Europa.