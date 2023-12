Declarações do treinador do Vitória, Álvaro Pacheco, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate ante o Boavista (1-1), em jogo da 14.ª jornada da I Liga:

«Acho que fizemos uma primeira parte muito boa, fomos capazes de controlar o jogo, não permitindo os pontos fortes do Boavista, a sua profundidade e jogo exterior, os cruzamentos. É uma equipa vertical e forte nesses momentos. Nós tivemos essa capacidade, não só de jogo posicional, como também com bola. Fizemos um golo de bola parada, podíamos ter feito mais. Sabíamos que, na segunda parte, o Boavista ia reagir. Tínhamos de manter os nossos níveis de concentração e foco e, principalmente, manter a serenidade. Faltou controlar o jogo, mais tempo, com bola. Na parte final, tentámos estar mais tranquilos e controlar com bola. Faltou isso, mas estávamos a controlar sem bola. Penso que na segunda parte o Boavista só tem duas oportunidades, o Varela faz uma excelente defesa e o lance do penálti e mesmo nesse lance estava controlado. Faltou essa serenidade na parte final, estamos frustrados porque perdemos aqui dois pontos, penso que podíamos sair daqui com três.»

[Lesão de Tiago Silva aos 62 minutos:] «A lesão, penso que não é grave, mas amanhã vai-se fazer os testes todos e já teremos uma resposta mais assertiva. Com a saída do Tiago faltou um bocadinho de discernimento que estávamos a ter até então, mas o Dani acabou por entrar bem. Tivemos de controlar o jogo interior com o seu posicionamento, porque o Seba [Pérez] e o Makouta estavam a atrair bem os médios para depois meter a bola. Com bola faltou, um bocadinho, um jogo posicional mais atrevido e agressivo, mas o futebol é mesmo assim. Estar a ganhar 1-0, com esta envolvência, o jogo direto na parte final do Boavista, criou mais dificuldades. Deixámos de ter tanta bola, mas mérito do adversário. Penso que merecíamos os três pontos, estamos tristes.»

[Se ausências de André Silva e João Mendes alteraram a abordagem:] «Zero. O que posso dizer é que o Vitória tem uma identidade, uma forma de ser e estar. Falando dos jogadores que entraram [Nélson da Luz e Butzke], entraram focados. Estou contente com o plantel que tenho, com os jogadores que tenho e com o caráter deles.»

[Possível aproximação ao quarteto da frente:] «Foi uma oportunidade desperdiçada de conquistar mais três pontos. A forma como entrámos aqui e promovemos o que queremos, mostrou que queríamos os três pontos. Mas faz parte do processo.»