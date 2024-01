A França é campeã europeia de andebol!

Os gauleses venceram a tricampeã mundial Dinamarca por 33-31, após prolongamento, assegurando, em Colónia, o título que fugia há 10 anos.

Depois de um empate ao intervalo (14-14), ao final do tempo regulamentar (27-27) e ainda ao final da primeira parte do prolongamento (29-29), os campeões olímpicos conseguiram mesmo derrotar os nórdicos na segunda parte do tempo extra. Dika Mem apontou dois golos seguidos (30-29 e 31-29) e lançou a França para a quarta conquista continental.

Com nove golos, Mikkerl Hansen foi o melhor marcador do jogo e até se tornou no melhor marcador de sempre em Europeus (296 golos). Ludovic Fabregas foi o melhor francês ao nível de golos, com oito.

Refira-se que o português Martim Costa, eleito para a equipa ideal, foi o melhor marcador do torneio, com 54 golos, os mesmos do dinamarquês Mathias Gidsel.