O Sporting anunciou a contratação de Orri Thorkelsson para a equipa de andebol.

O jogador de 24 anos atual como ponta esquerda, é internacional islandês e nas últimas duas épocas atuou no Elverum Handball, da Noruega.

«É uma grande honra poder vir para um clube tão grande como esse. Estou muito entusiasmado por começar e lutar por títulos ao serviço do melhor clube português», disse Orri Thorkelsson aos canais oficiais dos leões, garantindo conhecer o Sporting quer pelas campanhas europeias da equipa no andebol, quer pelo historial no futebol: «Conheço vários jogadores que passaram por aqui, como o Cristiano Ronaldo ou o Bruno Fernandes.»