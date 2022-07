O internacional polaco Patryk Walczak é o mais recente reforço do andebol do Sporting para a próxima época, anunciou esta sexta-feira o clube verde e branco na sua página na internet.

O pivô de 29 anos representou nas duas últimas temporadas os macedónios do RK Vardar, após ter passado pelos campeonatos alemão, francês e polaco.

O jogador afirmou que gosta do estilo de jogo da equipa do Sporting e que o objetivo para a época passa por «vencer jogo após jogo até ao final da temporada e conquistar todos os troféus possíveis».

Patryk Walczak, que irá envergar a camisola número 10, é o segundo reforço do plantel do Sporting para a época 2022/23, depois de os leões terem anunciado na semana passada a contratação do guarda-redes argentino Leo Maciel, de 33 anos, campeão europeu pelo FC Barcelona.