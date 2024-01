Martim Costa foi o melhor marcador do Europeu de andebol, com 54 golos, igualando o registo do dinamarquês Mathias Gidsel, que disputou mais um jogo, depois de ter jogado na final deste domingo.

Gidsel marcou oito golos na final contra a França e terminou a prova com um melhor registo em termos de eficácia, com 81,6 por cento contra os 66,7 do português.

Relativamente a recordes nacionais, Martim, que foi eleito para a equipa ideal do Europeu, ultrapassou o número de golos de Carlos Resende (38).

De recordar que neste domingo a França derrotou a Dinamarca, por 33-31, e sagrou-se campeã europeia de andebol. Portugal terminou a prova em sétimo lugar e garantiu o apuramento para o torneio pré-olímpico.