Portugal defronta esta terça-feira os Países Baixos, a partir das 14.30 horas, em jogo do Europeu de andebol decisivo para a Seleção Nacional: a partida que pode garantir o apuramento para o torneio pré-olímpico.

Portugal, recorde-se, com a derrota frente à Suécia ficou afastado das meias-finais do Europeu, mas ainda pode chegar ao terceiro lugar da Main Round I, que vale o apuramento para o torneio pré-olímpico, que alimenta a continuidade do sonho.

Se vencer os Países Baixos, Portugal garante de imediato o apuramento para o pré-olímpico. Mas mesmo outro resultado não significa adeus definitivo ao torneio, dependendo do que fizerem Eslovénia e Noruega.

