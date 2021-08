A qualificação para as provas europeis prossegue nesta quinta-feira, com duas equipas portuguesas. Paços de Ferreira e Santa Clara o disputam o playoff de acesso à Liga Conferência, uma prova que traz Nuno Espírito Santo e o Tottenhm à Mata Real. No entanto, destaca-se também o primeiro jogo oficial de José Mourinho com a Roma, frente ao Trabzonpsor, na Turquia.

De resto, a Liga Europa também tem jogos de qualificação numa quinta-feira marcada por muito futebol.

Ainda assim, há outras modalidades em destaque, como o ciclismo com a participação de dois portugueses na Vuelta e o andebol, que reúne em Viseu FC Porto, Benfica e Sporting.

AGENDA

Liga Conferência Europa, play-off, 1.ª mão (horas de Lisboa):

Paços de Ferreira-Tottenham, 19:30 (SportTV1).

Santa Clara-Partizan, Ser, 20:30 locais (21:30 em Lisboa, SportTV2).

Liga Europa - qualificação

18:00

Omonia Nicosia-Royal Antwerp FC

Randers FC-Galatasaray

Slavia Praga-Legia Varsóvia

19:00

Mura-Sturm Graz

19:45

Fenerbahce-HJK

20:00

Olympiakos-Slovan Bratislava

Rangers-Alashkert FC

Rapid Viena-Zorya

Liga Conferência - qualificação

14:00

Shakhter Karagandy-Maccabi Tel Aviv

17:00

Flora Tallinn-Shamrock Rovers

KuPS-Union Berlin

Qarabag FK-Aberdeen

Rakow Czestochowa-Gent

18:00

FK Neftchi-Maccabi Haifa

Hapoel Beer Sheva-Anorthosis

LASK-St. Johnstone

Riga FC-Lincoln Red Imps FC

Viktoria Plzen- CSKA-Sofia

Zalgiris Vilnius-Bodoe/Glimt

18:30

Basileia-Hammarby

Fola Esch-Kairat Almaty

Trabzonspor-Roma

19:00

Anderlecht-Vitesse

Feyenoord-Elfsborg

Jablonec-Zilina

PAOK-Rijeka

Rennes-Rosenborg

Sivasspor-Copenhaga

Andebol

Torneio Internacional de Andebol de Viseu, com a participação das equipas do FC Porto, Sporting, Benfica, Ademar León (Esp), Chambéry (Fra) e Checkhovskie Medvedi (Rus), no Pavilhão Cidade de Viseu, até 21.

FC Porto - Chambéry, 18:30 (Porto Canal).

Ciclismo

Prossegue Volta a Espanha, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Oliveira (UAE-Emirates)