O tenista russo, Andrey Rublev, deixou uma mensagem numa câmara televisiva após a vitória frente a Hubert Hurkacz, nas meias-finais do torneio de Abu Dhabi.



«Não à guerra por favor», escreveu o jogador nascido em Moscovo.



Rublev, número 7 da hierarquia mundial, é um dos primeiros tenistas profissionais russos a manifestarem-se contra a intervenção militar do seu país na Ucrânia.



Além do tenista, também o futebolista do Dínamo de Moscovo Fedor Smolov fez um apelo à paz nas redes sociai e criticou a decisão de Vladimir Putin de invadir territória ucraniano.