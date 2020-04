A cidade de Turim está disponível para receber as ATP Finals já este ano, caso Londres decida renunciar à organização da prova, devido à pandemia da covid-19. A confirmação foi feita, esta terça-feira, pelo presidente da Federação Italiana de Ténis (FIT).

Turim é, a partir de 2021, a cidade que acolhe as finais da ATP. Substitui Londres, que recebia a prova de forma consecutiva desde 2009, mas Angelo Binaghi garantiu que, em caso de necessidade, tudo estará preparado para que aconteça já este ano.

«Falei com o presidente da câmara de Turim e, se Londres não puder, nós aproveitamos. O ténis é o desporto mais seguro a nível sanitário. Não pode ser tratado como um desporto de equipas. Com as devidas normas de segurança, como vestiários fechados e bancos em lados opostos de campo, o ténis pode e deve ser retomado o mais rápido possível», afirmou Binaghi.

O torneio de fim de época da ATP está agendado de 15 a 22 de novembro na O2 Arena, em Londres.