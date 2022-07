O treinador português de atletismo Alberto Lário vai ser deportado para Portugal, anunciou esta quinta-feira o Serviço de Migração de Moçambique.

Na passada terça-feira, Lário foi detido em Maputo por alegadas irregularidades na sua documentação.

Segundo Felizardo Jamaca, porta-voz do Serviço de Migração de Moçambique, Alberto Lário está em situação de irregularidade desde 2019, ano em que a validade do seu Documento de Identificação de Residentes Estrangeiros (DIRE) expirou.

«O cidadão será repatriado para o seu país de proveniência porque não possui requisitos para permanecer em território nacional», disse Felizardo Jamaca, em conferência de imprensa convocada para esclarecer o caso.

A detenção do treinador, resultou de uma denúncia feita pelo presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, Kamal Badrú, está a gerar indignação entre os atletas moçambicanos, que decidiram organizar uma marcha até ao edifício do Serviço de Migração de Moçambique, exigindo a libertação de «coach Lário», como é popularmente conhecido no país africano.