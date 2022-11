O Benfica revalidou este domingo o título de campeão nacional de corta-mato longo masculino, enquanto que o Sporting de Braga venceu no setor feminino, no campeonato nacional disputado na Amora, em Seixal.

A corrida masculina de 10 quilómetros, foi ganha pelo queniano Reuben Longosiwa (28.38 minutos), em representação dos encarnados, mas Samuel Barata (29.11), que cortou a meta em terceiro lugar «roubou» o título individual nacional ao colega de equipa, Etson Barros (29.12) e revalidou o título conquistado em 2021, em Vale de Cambra.

No setor feminino, os bracarenses voltaram a sagrar-se campeões nacionais, 23 anos após o último título conquistado, em 1999, numa prova muito mais renhida do que a masculina, apesar do triunfo individual de Mariana Machado (26.27) no percurso de oito quilómetros. Lia Lemos (27.14) e Neide Dias (26.54) completaram o pódio, em segundo e terceiro, respetivamente.

O 11.º lugar de Vanessa Carvalho (27.49), no entanto, permitiu ao Sporting de Braga somar 15 pontos, apenas menos um do que o Sporting, e festejar o título, no ano em que passaram a contar para a classificação coletiva apenas os primeiros três atletas de cada equipa, igualando, assim, as regras da Taça dos Clubes Campeões Europeus, onde participam as duas primeiras classificadas de cada setor.