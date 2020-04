Depois de decidida uma primeira suspensão da temporada profissional até 7 de junho, eis que, apenas duas semanas depois, ATP e WTA a prolongarem a paragem vigente nos circuitos profissionais até 13 de julho.



Este período engloba toda a temporada de relva, onde se inclui Wimbledon, que devia jogar-se em Inglaterra entre 29 de junho e 12 de julho e que foi esta quarta-feira cancelado pelo organizador, o All England Lawn Tennis Club.



Já depois de Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam da temporada, anunciar o cancelamento da prova, os circuitos masculino e feminino confirmaram que vão manter a suspensão da competição, que vigora desde 12 de março.



Esta decisão implica que não se realizem os torneios masculinos de 's-Hertogenbosch, na Holanda, os de Estugarda e de Halle na Alemanha, os de Queen’s e Eastbourne no Reino Unido e o de Maiorca em Espanha. No que respeita ao calendário feminino ficam cancelados, para além da prova de ‘s-Hertogenbosch, os torneios de Nottingham, Birmingham e Eastbourne no Reino Unido e ainda os de Berlim e Hamburgo na Alemanha.



Nesta fase tanto ATP como WTA optaram por manter no calendário os torneios programados para datas após 13 de julho, mas sob óbvia reserva dos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

The @atptour and WTA have jointly announced the continued suspension of the ATP and WTA Tours until July 13, 2020, due to the ongoing #COVID19 pandemic.https://t.co/BU7A24B2XX pic.twitter.com/Q59R4UFzqX — WTA (@WTA) April 1, 2020