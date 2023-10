João Ferreira venceu a 37ª edição da Baja Portalegre 500, tendo segurado, durante a tarde de sábado, a liderança alcançada durante a parte da manhã.

O piloto do Mini JCW Rally Plus, acompanhado pelo navegador João Palmeiro, repetiu a vitória da edição do ano passado – em que foi campeão nacional de TT – acabando a prova com uma vantagem de duas horas e 21 minutos sobre o saudita Yazeed Al Rajhi, em Toyota.

O terceiro classificado foi João Dias, a duas horas e 39 minutos.

Armindo Araújo venceu a última especial de 180 km, terminando em quarto da geral.