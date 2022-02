O Benfica emitiu um comunicado através do qual se insurgiu contra aquilo que diz ter sido a recusa do Sporting em enviar bilhetes para o jogo de basquetebol entre as duas equipas para a Europe Cup, que se realiza nesta quarta-feira no Pavilhão João Rocha.

«O Sport Lisboa e Benfica efetuou diversos pedidos sobre o levantamento dos bilhetes ou a venda dos mesmos nas nossas isntaçãoes, não tendo recebido qualquer resposta por parte do clube de Alvalade, a não ser os convites que existem por permuta entre os dois clubes. O Sporting Lisboa e Benfica recorrerá às instâncias devidas face a esta atitude incompreensível por parte do Sporting e reserva-se o direito de atuar em conformidade em encontros futuros», lê-se na nota.

O Benfica acusa ainda o clube leonino de ter contrariado os regulamentos da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).