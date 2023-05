O FC Porto recebe esta terça-feira o Sporting (19h00), no segundo jogo das meias-finais do play-off do campeonato nacional de basquetebol.

Os leões, que venceram no último domingo na Invicta por 88-80, estão em vantagem nesta eliminatória à melhor de cinco. Em caso de triunfo no Dragão Arena, o Sporting pode garantir a presença na final no terceiro jogo, na próxima sexta-feira, no Pavilhão João Rocha.

Acompanhe o jogo no Dragão Arena AO VIVO no Maisfutebol