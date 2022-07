O Benfica anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com o internacional tunisino Makram Ben Romdhane, de 33 anos.

O extremo/poste vai partir para a segunda época nos encarnados. No ano de estreia, participou em 56 jogos, com médias de 10 pontos marcados e oito ressaltos por partida, além de ter sido uma das figuras na conquista do campeonato nacional.

«O clube vive de títulos e precisamos de repeti-lo na próxima época. Neste ano, disputámos todas as finais e perdemos duas, no próximo espero ganhar todas, com a equipa mais forte, e jogar no nível mais alto do basquetebol europeu», afirmou Ben Romdhane, citado pelas águias.