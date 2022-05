O FC Porto venceu este domingo o Sporting, por 87-68, no primeiro jogo das meias-finais do play-off do campeonato nacional de basquetebol.

Os dragões até foram para o intervalo em desvantagem, mas uma segunda parte de grande nível, perante o seu público, permitiu-lhes a reviravolta.

Individualmente, Rashard Odomes, jogador dos azuis e brancos, foi o grande destaque, com 16 pontos, oito ressaltos e quatro assistências.

O FC Porto está assim em vantagem neste play-off. O próximo jogo é também no Dragão, na próxima terça-feira.