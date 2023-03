O duelo entre Lusitânia e Sporting, da segunda jornada da segunda fase da Liga de basquetebol, foi adiado devido às más condições climatéricas nos Açores.

«A causa que levou a esta decisão prende-se com as condições climatéricas adversas que se estão a fazer sentir no arquipélago dos Açores, causando constrangimentos nas ligações aéreas e impedindo que a equipa de arbitragem do encontro pudesse aterrar na ilha Terceira», explica o emblema leonino, em comunicado.