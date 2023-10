Depois do triunfo na quarta-feira, a contar para o campeonato, a Oliveirense voltou a bater o Benfica na Luz, agora em jogo da Taça Hugo dos Santos, por 71-78 (24-21,14-18, 13-20, 20-19).

Betinho Gomes foi o melhor marcador, com 21 pontos. Já Justin Gordon e Wesley Wasphun, foram os melhores da Oliveirense, com 15 pontos cada.

Este resultado deixa o conjunto comandado por João Figueiredo na liderança do Grupo A, com dois pontos, enquanto os encarnados ainda não pontuaram. Ovarense, Esgueira, CD Póvoa e Galomar são as outras equipas que compõem o grupo, mas ainda não jogaram.

Este troféu, na presente época, passou a adotar um formato de dois grupos com seis equipas: o vencedor de cada grupo avança à final four, enquanto os segundos e terceiros classificados vão disputar uma eliminatória para garantir um lugar nas meias-finais.