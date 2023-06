O Sporting venceu o Benfica na Luz, esta terça-feira, por 93-87, no segundo jogo da final do campeonato nacional de basquetebol. Depois da derrota pela margem mínima no domingo, os leões empatam a eliminatória (à melhor de cinco).

Nos primeiros minutos, as defesas das duas equipas estiveram em evidência, até que Betinho Gomes e Marcus Lovett Jr. começaram a tomar conta do jogo e o marcador foi ganhando outros contornos. O Benfica fechou o primeiro período em vantagem (25-21) e, no segundo, ainda a conseguiu dilatar, tendo ido para intervalo a vencer por nove pontos de diferença (48-39).

No momento da recolha aos balneários, os encarnados tinham 29 por cento de percentagem de conversão de triplos, a mesma dos leões, mas superiorizavam-se claramente nos lançamentos de dois pontos, com 77 por cento contra 33 da equipa leonina.

O Sporting destacava-se no jogo exterior, enquanto as águias estavam muito confortáveis em zonas próximas do cesto.

Contudo, no terceiro período, o Sporting, com Lovett jr. a excelente nível, entrou com tudo e rapidamente conseguiu passar para a frente do marcador. De resto, os leões fecharam o penúltimo quarto com uma vantagem de seis pontos, até porque os encarnados, nos primeiros quatro minutos, somaram apenas três pontos (12 no total do terceiro período).

No último quatro, o Benfica reentrou no encontro, até passou para a frente do marcador, mas pode culpar-se a si mesmo pelos vários turnovers, muitos deles nem forçados, que permitiram ao Sporting cavar uma diferença considerável e segurar a vantagem até ao final.

Do lado do Benfica, Toney Douglas, com 21 pontos, foi o melhor marcador. Já do lado leonino, Travante Williams e Marcus Lovett J. (excluído a três minutos do final) também terminaram com a marca de 21 pontos.

O jogo 3 está marcado para esta sexta-feira (19h00), desta feita no Pavilhão João Rocha.