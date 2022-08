O Benfica anunciou nesta segunda-feira que recorreu do castigo de dois jogos aplicados a Ivan Almeida, após os desacatos no último jogo da final do basquetebol, frente ao FC Porto, na Dragão Arena.

O atleta cabo-verdiano mandou calar os adeptos, já depois de ter denunciado insultos racistas noutro jogo da final, o que provocou um desentendimento que envolveu jogadores das duas equipas.

«O nosso basquetebolista foi recorrente e lastimavelmente alvo de insultos racistas no Dragão Arena. O agressor foi identificado no jogo 3 da final, motivando uma queixa, durante a partida, ao comissário de jogo por parte do team manager da nossa equipa. No final do jogo seguinte, enquanto celebrávamos o título nacional, o nosso atleta foi, de novo, vítima de abusos racistas, os quais, como se compreende, não ignorou. Ao reagir foi interpelado por atletas adversários, gerando-se uma confusão que agora motiva um castigo», recorda o Benfica.

Agora, após a Federação Portuguesa de Basquetebol ter publicado os castigos ao jogador do Benfica, as águias consideram que a mesma «é ultrajante».

«Há racistas que continuarão a frequentar pavilhões e uma vítima de atos racistas que, por se ter recusado a compactuar com o antiquado e inaceitável "cala-te e joga", é suspensa por dois jogos», lamenta o Benfica, na nota em que informa ter recorrido do castigo.